وكالات - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأربعاء 18 سبتمبر 2019، أن بنيامين نتانياهو ومنافسه بيني غانتس متعادلان بعد فرز جميع الأصوات تقريبا غداة الانتخابات العامة التي جرت أمس الثلاثاء.
وقالت وسائل إعلام عدة إن كلا من حزب الليكود والتحالف الوسطي "أزرق أبيض" حصل على 32 مقعدا من أصل 120 مقعدا وذلك بعد فرز 90 في المائة من الأصوات.
وإعتمدت وسائل الإعلام على مصادر في لجنة الانتخابات المركزية التي لم يصدر عنها أرقاما رسمية بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتخابات الإسرائيليّة / نتانياهو وغانتس متعادلان بعد فرز جميع الأصوات تقريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.