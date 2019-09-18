الإنتخابات الإسرائيليّة / نتانياهو وغانتس متعادلان بعد فرز جميع الأصوات تقريبًا

وكالات - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأربعاء 18 سبتمبر 2019، أن بنيامين نتانياهو ومنافسه بيني غانتس متعادلان بعد فرز جميع الأصوات تقريبا غداة الانتخابات العامة التي جرت أمس الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام عدة إن كلا من حزب الليكود والتحالف الوسطي "أزرق أبيض" حصل على 32 مقعدا من أصل 120 مقعدا وذلك بعد فرز 90 في المائة من الأصوات.

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وإعتمدت وسائل الإعلام على مصادر في لجنة الانتخابات المركزية التي لم يصدر عنها أرقاما رسمية بعد.