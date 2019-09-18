التفاصيل الكاملة لوفاة أجمل وأخطر زعيمة عصابة للمخدرات بالمكسيك (صور)

أخطر امرأة في العالم

وبحسب نتائج التحقيق فقد عُثر على جثة كلوديا التي توصف في بلادها بـ«أخطر امرأة في العالم» في منزل رجل كانت معه في أحد الملاهي الليلية.

وكانت قد ذهبت معه بتاريخ 14 سبتمبر الحالي إلى منزله لقضاء الليلة هناك، بعد استيقاظ ذلك الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، حاول إيقاظها من النوم بيد أنها كانت قد فارقت الحياة، مما جعله يبادر إلى الاتصال بالشرطة على الفور.

وتشير التقارير الأولية أن «الحسناء الخطيرة» قد فارقت الحياة جراء الاختناق، كما عثر في جسدها على كميات كبيرة من الكحول ومواد أخرى، فيما تزال التحقيقات مستمرة للتأكد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء موتها.