كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لوفاة أجمل وأخطر زعيمة عصابة للمخدرات بالمكسيك (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
موت الفجأةموت الفجأة في لحظات سريعة تحدث لأي كان، حتى النساء والرجال الأخطر في العالم، والذين يخيفون الناس ببطشهم وجبروتهم وقدرتهم السهلة على التحكم بحياة الناس، وقراراتهم بقوة السلاح وسطوة الجريمة المنظمة.
العثور على زعيمة العصابات المكسيكية الحسناءوقالت الشرطة المكسيكية في بيان رسمي أنه تم العثور على زعيمة العصابات المكسيكية الحسناء كلوديا أوتشوا فيليكس جثة هامدة بأحد المنازل في مدينة كولياكان.
وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، و«سكاي نيوز»، أنه تم العثور على جثة كلوديا البالغة من العمر 34 عامًا في منزل في جزيرة موسالا.
وكانت قد ذهبت معه بتاريخ 14 سبتمبر الحالي إلى منزله لقضاء الليلة هناك، بعد استيقاظ ذلك الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، حاول إيقاظها من النوم بيد أنها كانت قد فارقت الحياة، مما جعله يبادر إلى الاتصال بالشرطة على الفور.
وتشير التقارير الأولية أن «الحسناء الخطيرة» قد فارقت الحياة جراء الاختناق، كما عثر في جسدها على كميات كبيرة من الكحول ومواد أخرى، فيما تزال التحقيقات مستمرة للتأكد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء موتها.
وعقب اعتقال زعيم العصابة السابق وصديقها خوسيه رودريغو جامبوا، أقدمت كلوديا على عمليات قتل واغتيالات عديدة دون أن تتمكن السلطات من اعتقالها.
وكانت كلوديا متزوجة من تاجر المخدرات كارتل سينالوا ولديهما ثلاثة أطفال، واشتهرت بنشر صورها على موقع انستغرام حيث كانت تستعرض نمط حياتها الباذخة، وما تملكه من يخوت وسيارات فارهة.