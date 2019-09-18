جريمة قتل في طنجة.. اعتقال المشتبه فيه عليه آثار دم وكدمات

عثرت عناصر الدرك الملكي، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، في طنجة على جثة شخص بطريق عين دالية، تحتوي على طعنات بواسطة السلاح الأبيض، وتمكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيه، وتوقيفه بعد شكوك رجال الدرك في شخص عليه أثار دماء، وكدمات.

وبحسب المعلومات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الضحية في عقده الثالث، عثر عليه جثة هامدة، بعدما تلقى ضربات في جسده بواسطة سكين، من قبل المشتبه فيه، الذي يعمل حارسا خاصا لإحدى شركات الاتصالات، من دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، إذ تحقق معه مصالح الدرك، بعد اعترافه بارتكاب الجريمة، لمعرفة ملابسات الحادثة.

وأضافت المعطيات ذاتها أن جثة الضحية نقلت إلى مستودع الأموات دوق دي طوفار، قصد تشرحها، وتحديد أسباب الوفاة الحقيقية.