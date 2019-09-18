بالفيديو: شارع الموت يثير رعب المواطنين... والسبب؟

شارع الموت يبلغ طولُهُ حوالي عشرةَ كيلو مترات، واطلقَ عليه البعضُ هذه التسمية لتعددِ سبلهِ في تصفيةِ الأرواح.

الكثيرُ من حوادثِ القتل وما يسمى بغسلِ العار، والتفننِ في عمليات التسليبِ للمارة عبر هذا الطريق، تحدثُ بين الحين والاخر، وغالبًا ما تكون في الليل. ويستغلُ قاطعو الطرقات الظروفَ الخاصة كهطولِ المطر او الوقوف عند المطباتِ للقبض على الضحية.



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