الجيش الجزائري يضبط مخبأ أسلحة على الحدود مع مالي

أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، ضبط مخبأ يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة الحربية، على الحدود المتاخمة لمالي جنوبي البلاد، مؤكدا جاهزيته لشل كل محاولات المساس بأراضيه.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه.

وقال البيان إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 سبتمبر، خلال دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي في تمنراست 6، عن مخبأ للأسلحة والذخيرة".

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ووفق البيان، عثرت قوات الجيش داخل المخبأ على 10 قذائف هاون من عيار 82 ملم، و3 بنادق نصف آلية من نوع "سيمونوف"، ومسدسين رشاشين من نوع "كلاشنيكوف".

كما ضبطت رشاشا ثقيلا من نوع "KPVT" عيار 14.5 ملم، و388 صمامة عيار 82 و37 ملم، و847 طلقة من مختلف العيارات، و7 مخازن ذخيرة.



وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، "جاهزية واستعداد وحدات الجيش لتأمين الحدود وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني".

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن الجيش الجزائري تواصل النشاط الأمني لشل نشاط الجماعات الإرهابية، خاصة على الحدود مع مالي والنيجر في الجنوب، أو في بعض المناطق الشرقية مثل محافظات البويرة وتيزيوزو وباتنة (شرق)، والمدية وبومرداس (وسط).