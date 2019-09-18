رئيس وزراء السودان يغادر الخرطوم متوجهًا إلى القاهرة

غادر رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك الخرطوم، متوجها إلى القاهرة، على رأس وفد يضم عددا من الوزراء والمسؤولين، في زيارة إلى مصر، يُجري خلالها مباحثات مهمة تتناول العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يُطلع حمدوك المسئولين في مصر، على المستجدات في السودان، والتحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، في المرحلة الانتقالية، وسبل تمكينها من تجاوز تلك التحديات.

وتلك هى الزيارة الأولى لرئيس الوزراء السوداني، لدولة عربية، والثانية

له على الإطلاق، إذ كان استهل جولاته الخارجية بزيارة إلى جنوب السودان، قبل أيام.وكان وزير الخارجية سامح شكري، أول وزير خارجية يزور السودان، بعد أداء وزراء الحكومة السودانية الجديدة القسم الدستوري، في وقت سابق من الشهر الجاري، وأكد للقيادات السودانية دعم القاهرة للخرطوم، في تلك المرحلة المهمة.