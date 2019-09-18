شكرا لقرائتكم وزير المالية السعودي: إيرادات الميزانية لن تتأثر بهجوم أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، نمو الناتج غير النفطي 2.9% إلى 3% هذا العام.

الجدعان أشار إلى نمو إجمالي الإنفاق 6.3% في النصف الأول من 2019، وارتفاع الإيرادات غير النفطية 14.4% خلال نفس الفترة.

وأضاف الجدعان أن إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات الإرهابية الخاصة بأرامكو.

"لا يوجد أي تأثير في الجوانب المالية والاقتصادية للهجمات"، بحسب وزير المالية السعودي.

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وأعلن الجدعان على هامش افتتاح الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر Euromoney، تراجع عجز الميزانية في النصف الأول من هذا العام بنسبة 86% إلى 5.7 مليار ريال، مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبشأن ضريبة القيمة المضافة قال الجدعان "لا أتوقع زيادة الضريبة المضافة في 2020، ولا بد من التنسيق مع مجلس التعاون بخصوص هذه الضريبة".

على الأرجح ستدخل المملكة، بحسب الجدعان، سوق الديون العالمية قبل نهاية العام.

الجدعان قال إن بلاده ستصدر صكوكا دولارية على الأرجح وفقا لظروف السوق.

وفيما يتعلق بطرح أرامكو، قال إن الطرح العام للشركة يسير كما هو مخطط له، وسيتم على الأرجح خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.