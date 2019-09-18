تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، لعدد من المواطنين يعلنون دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي. وظهرت سيدة في الفيديو لتؤكد: «إحنا معاك يا سيسى.. ربنا يسترها معاك ويباركلك، وربنا يكرمك ويبعد عنك ولاد الحرام". Advertisements وقال عامل إصلاح إطارات سيارات: «عمل لنا تحليل الفيروس، وعمل لنا مستشفيات، ومدارس، وكباري.. كنا بنقف بالساعتين تلاتة ومكناش بنعرف نروح مشاويرنا، وكمان حمى البلد من الإرهابيين، عايز أقولك الواحد بقا بيمشي مطمن، أولادنا بيرجعوا 9 ولا 10 بليل في أمان». وأضاف مواطن آخر: «اتعملت مشاريع في وقت قياسي محدش أنجرها من الرؤساء السابقين أبدا» وأكدت سيدة: «بصراحة عامل حاجات مش لينا بس.. دي ممكن تبقى لولاد ولادنا.. ربنا ينجيك ويكفيك شر الناس اللي عمالة تتبلى عليك»، بينما أضافت أخرى: «عيشنا في أمان.. ربنا يديك الصحة ويخليك لينا وتحافظ علينا».

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كانت هذه تفاصيل خبر مصريون يدعمون الرئيس السيسي: "معاك ياريس.. وانجازاتك عظيمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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