رئيس الجزائر المؤقت : 12 ديسمبر إجراء الإنتخابات الرئاسيّة

قال عبد القادر بن صالح، رئيس الجزائر المؤقت إن الإنتخابات الرئاسية ستُجرى يوم 12 ديسمبر 2019 رغم مطالب المحتجين بتأجيلها.

وأضاف بن صالح "الانتخابات تمثل الحل الديمقراطي الوحيد والناجع الذي سيسمح لبلدنا من تجاوز وضعها الراهن".

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وتابع "جاءت هذه التغييرات، كما لاحظ ولا شك الجميع، لتكون جوابا واضحا للمشككين، وبالوقت ذاته، فإنها أتت لتترجم مضمون التطلعات المشروعة لشعبنا، وتمكنه أن يختار بكل سيادة وحرية وشفافية الشخصية التي يرغب في تكليفها بمهمة قيادة التغيير والاستجابة لباقي المطالب التي دعا لها المواطنون".

وسعت السلطات إلى تهدئة المتظاهرين من خلال بدء محاكمة حلفاء بوتفليقة للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد.