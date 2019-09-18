ترمب: أفضّل ألّا التقي روحاني في الأمم المتحدة

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يفضّل ألّا يلتقي بنظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في تطور يتزامن مع اتهام واشنطن طهران بالوقوف خلف الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في السعودية.

وقال ترمب، ردًا على سؤال لأحد الصحافيين عن إمكان لقائه بروحاني في نيويورك: “أنا لا أستبعد شيئًا أبدًا، لكني أفضّل ألّا ألتقيه”.

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المصدر وكالات