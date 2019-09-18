غريزمان: لم نصوب حتى تسديدة على مرمى دورتموند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى نجم برشلونة الإسباني، أنطوان غريزمان، رضاه بعد تعادله فريقه أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وذكر غريزمان خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "مارك أندريه تير شتيغن تصدى لركلة جزاء وكان له تدخلات أخرى مهمة".
وأضاف "لم نتمكن من هز الشباك وهو أمر يجب تحسينه، يجب علينا أن نعمل، لكن في النهاية حصدنا نقطة".
وتابع "اللعب خارج ملعبنا أمر مختلف، فالجماهير تمارس ضغوطا أكبر ويلعب الخصم في ملعبه بثقة أكبر، وكان من الصعب علينا خلق الفرص والتسجيل".
وأوضح "أعتقد أننا لم نصوب حتى تسديدة على المرمى. يجب علينا العمل لتحسين الكثير من الأمور".
وختم غريزمان حديثه بقوله "التأقلم مع الهجوم؟ هذا هو الشهر الثاني لي في برشلونة، يجب أن أتعود على تحركات زملائي سواريز وميسي وديمبلي، وأن نكون أكثر جماعية على أرض الملعب".
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