سفير السعودية في لندن: من شبه المؤكد أن الهجوم على منشأتي النفط من تنفيذ إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الأمير خالد بن بندر بن سلطان، السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، إنه من شبه المؤكد أن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو" من تنفيذ إيران.

وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.