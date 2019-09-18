الان تتابع إيران ترتبك بشدة ورئيسها: الحوثي وعناصره هاجموا منشأتي النفط السعوديتين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: خرج الرئيس الايراني حسن روحاني بتصريحات مرتبكة من جديد ، حيث اكد اليوم الاربعاء ان الحوثييين في اليمن هم من هاجموا منشات النفط السعودية على سبيل الانذار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران ترتبك بشدة ورئيسها: الحوثي وعناصره هاجموا منشأتي النفط السعوديتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.