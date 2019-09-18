مصرع شخصين وإصابة آخرين بحادث طرق قرب الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون في حادث طرق وقع بعد من فجر اليوم، الأربعاء شرق مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الميزان في الخليل، فيما قدرّت الطواقم الطبية إصابتهما بـ"المتوسطة".

وذكرت الجمعية أن طواقمها نقلت شخصين إلى مستشفى الأهلي في الخليل، بعد أن تم إقرار وفاتهما في المكان.

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في حين ذكرت طواقم الإسعاف الإسرائيلية أنه تم نقل ثلاثة إصابات بحالة حرجة إلى مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس.

ولفتت إلى أن الحادث وقع بين مركبتين على ما يبدو خلال محاولة إحداهما تجاوز الأخرى.

فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها وصلت إلى المكان، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.