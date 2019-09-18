ترند الموجز| ليفربول يسقط أوروبيا.. والملف الأسود لمحمد علي وأميرة الضبع.. و#احنا_معاك_ياريس يتصدر تويتر

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، البطل يسقط.. نابولي يصعق ليفربول في دوري الأبطال.. وصلاح يهدر الفرصة الأخطر، وكباريهات ونساء.. محمد علي يناضل في إسبانيا مع ’’لوجين‘‘.. وأديب ساخرا: قاعد بيرسم مستقبل مصر، والقصة الكاملة لأميرة الضبع.. هاجمت السيسي على طريقة محمد علي.. وأديب يكشف: مسجلة آداب وتسهيل دعارة.. وأول تحرك قضائي ضد الفتاة، و#احنا_معاك_ياريس يتصدر تويتر ومغردون: لن ننجر إلى فخ الوقيعة بين الشعب ورئيسه وجيشه.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

البطل يسقط.. نابولي يصعق ليفربول في دوري الأبطال.. وصلاح يهدر الفرصة الأخطر

حقق نابولي الإيطالي فوزا هاما على ضيفه ليفربول الإنجليزي، بطل النسخة الماضية، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بإيطاليا، في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة ندية كبيرة من جانب الفريقين، وأهدر الفريقان العديد من الفرص السهلة.

وظهر النجم المصري محمد صلاح بشكل جيد، وكان الأخطر والأنشط في صفوف ليفربول، وكاد أن يحرز هدفا في الشوط الثاني عندما استغل خطأ دفاعي من نابولي ليسدد كرة قوية تصدى لها الحارس ببراعة.

وجاء هدف نابولي الأول في الدقيقة 80 من ضربة جزاء سددها مارتنيز، ثم سجل لورينتي الهدف الثاني في الدقيقة 92، مستغلا خطأ فادحا من دفاع الريدز.

وعل الجانب الأخر، اكتسح ريدبول سالزبرج النمساوى، كى آر جينك البلجيكى، 6-2، في إطار منافسات نفس المجموعة.

وبذلك تصدر سالزبرج ترتيب المجموعة الخامسة بـ3 نقاط، متفوقا على نابولي بفارق الأهداف، يليهما ليفربول ثالثا بدون نقاط، فيما يتذيل المجموعة جينك.

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كباريهات ونساء.. محمد علي يناضل في إسبانيا مع ’’لوجين‘‘.. وأديب ساخرا: قاعد بيرسم مستقبل مصر

عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو، للمقاول الهارب محمد علي، وهو في ملهى ليلي في برشلونة، كما نشر مقطع آخر له وهو يحتضن فتاة تدعى لوجين.

وسخر أديب من محمد علي، خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، قائلا: "قاعد بيرسم مستقبل مصر.. أنا مليش دعوة وهو حر.. يارب يشتري الكبارية".

وأضاف: "الإخوان كانوا بينشروا صور محمد علي وبيقولوا إنه بيدرس مستقبل مصر وبينفخوا فيه عشان يهدوا البلد".

وواصل الإعلامي سخريته قائلا: “الراجل بيقولكم عنيا حمرا من المياه.. بس مقالش مياة أية أصل احنا عارفين المياه برضوا خصوصاً اللى بتحمر العين، تعالوا أوريكم قائد الثورة عنيه حمرا من أيه”.

واستعرض أديب فيديوهات للفنان الهارب وهو يقضي وقته فى الملاهي الليلية بصحبه نساء ويتصور معهم، معلقاً: “شايف قائد ثورتنا راجل فرفوش”.

كما عرض الإعلامي، صورًا من الفيلا الخاصة بالفنان في إسبانيا أثناء متابعته للعمل في إنشائها مع أحد المهندسين، مضيفا: "محمد علي يّسكن في إحدى المدن التي تبعد 20 دقيقة عن مدينة برشلونة، ويقوم ببناء فيلا جديدة له".

وعلق أديب على صور الفيلا: "إحنا أغنياء أوي يا محمد، انت فعلا بتعاني مع مصر كل يوم، الفلوس دي كلها منين، كل ده منين"، ساخرا: "يطلع في نص الفيديو المسيء يقولك أنا مش فاضي، طبعًا ما هو السهر مع البنات في الكازينو وبناء الفيلات بياخد وقت برده".

وفي سياق متصل، كشف أديب عن هوية الفتاة التي ظهرت في أحضانه، في أحد الفيديوهات، قائلا: "دي صورة حبيبته الجديدة لوجين، وولداها دكتور في إسبانيا، وعمرها 25 عاما".

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القصة الكاملة لأميرة الضبع.. هاجمت السيسي على طريقة محمد علي.. وأديب يكشف: مسجلة آداب وتسهيل دعارة.. وأول تحرك قضائي ضد الفتاة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة تهاجم خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية ومؤسساتها.

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ويأتي ذلك بعد الحملة المسيئة التي شنها مؤخرا الفنان الهارب محمد علي، ضد الرئيس والقوات المسلحة.

من جانبه، عرض الإعلامي عمرو أديب صحيفة الحالة الجنائية للفتاة التي ظهرت في الفيديو، وأكد أنها تدعى الأميرة إسماعيل الضبع، مضيفا: "البنت دي هربانة برا مصر، لأن عليها 3 قضايا آداب، وتسهيل دعارة".

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”: "هناك أوراق تثبت هذا الكلام، ومتقدرش تنكر إن دي صورتها ولا صحيفة الحالة الجنائية بتاعتها".

وتابع الإعلامي: "طبعا كل ده لا يعيبها، أنا حابب إن الزعيمة دي أما تيجي مصر هنشوف هتظبطلنا البلد إزاي، ده كل قضاياها تسهيل دعارة هي وعيلتها كلها، وكل إخواتها شغالين في المجال ده".

بلاغ ضد أميرة الضبع

وبحسب موقع القاهرة 24، تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد أميرة إسماعيل الضبع، يتهمها بالعمل فى الدعارة، وكونها مسجلة خطر آداب، وقيامها بمهاجمة مؤسسات الدولة المصرية.

وأضاف صبرى فى بلاغه:” أن المبلغ ضدها وبالمستندات نشأت وترعرعت في بيت دعارة، ومسجلة خطر آداب وصدر ضدها وعائلتها العديد من الأحكام الجنائية، وبأسلوب العاهرات خرجت بفيديو تم بثه على اليوتيوب وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم فيه الدولة المصرية ومؤسساتها وتتطاول على أجهزة الدولة وعلى رئيسها وعلى قواتها المسلحة”.

وأكمل صبرى فى بلاغه:”كما تلفظت بألفاظ وعبارات تخضع كلها للتجريم، وأرفق صبري ببلاغه اسطوانة مدمجة مسجل عليها مقطع الفيديو الذي تم بثه والخاص بالمبلغ ضدها والذي يحتوي على العبارات التحريضية الصادرة منها، وطلب صبري إصدار الأمر بتحقيق الواقعة وتقديم المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة”.

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#احنا_معاك_ياريس يتصدر تويتر ومغردون: لن ننجر إلى فخ الوقيعة بين الشعب ورئيسه وجيشه

تصدر هاشتاج "احنا معاك ياريس" قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة تويتر، وذلك بعد ساعات من تدشينه.

وشارك الآلاف من النشطاء في الهاشتاج، مؤكدين دعمهم لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة.

وأكد النشطاء أنهم لن ينجروا إلى فخ الوقيعة بين الشعب ورئيسه وجيشه، مؤكدين دعمهم الكامل للدولة المصرية في تلك المرحلة.

ونرصد لكم بعض التغريدات التي شارك بها النشطاء عبر الهاشتاج:

- ربنا يحفظ مصر جيشآ وشعبا ولا عزاء للمأجورين الخونه

- لن ننجر إلى فخ الوقيعة بين الشعب و رئيسه وجيشه .. إحنا معاك يا سيسي علشان بلدنا مصر

- حمي الله مصر و شعبها و سدد خطاك يا ريس و جعل نحر الخونة فى أنفسهم

- ولا تزعل ياريس الحقد والغيرة من الإخوان المنافقين تعمل اكتر من كده

- ان ينصركم الله فلا غالب لكم .. ربنا اسمه الحق واحنا معانا الحق.. احنا بنبني ونعمر هما خراب.. احنا خير وهنشوف ربنا هيقف مع مين

- كلنا معاك باريس وجنبك وسند لبلدنا مهما كلفنا الأمر رغم انف الخونه والعملاء

- رجع معاك الأمن والأمان بعد ما كانت فوضي وإعتصامات وإرهاب عشان كده معاك لآخر لحظة

- تعظيم سلام لمن أعاد لمصر مكانتها

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