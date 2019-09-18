أكدت مصادر متابعة لصحيفة "الانباء" الكويتية أن "​حزب الله​ لديه تصور واضح عن ملابسات دخول العميل عامر فاخوري المرتبط باستخدامات قريبة وبعيدة"، مشيرةً الى أن "الحزب يوافق على عودة ال​لبنان​يين الفارين الى ​اسرائيل​، شرط محاكمتهم في لبنان، وليس تهريبهم كما حصل".

وأشارت المصادر الى ان "وثيقة التفاهم بين الحزب و​التيار الوطني الحر​ تربط عودة اي عميل بمحاكمة عادلة من قبل ​الدولة اللبنانية​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الأنباء: حزب الله يوافق على عودة الفارين الى اسرائيل شرط محاكمتهم في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.