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مقتل ارهابي وتفجير ست عبوات بجنوب الفرات ووادي حوران

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن مقتل ارهابي وتفجير ست عبوات بجنوب الفرات ووادي حوران.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "خلال المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر، تمكنت قوة من لواء حديثة التابع للحشد العشائري ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة، من قتل إرهابي وتدمير ٣ أوكار وعجلة وتفجير ٦ عبوات ناسفة".

 

واضافت ان "ذلك جاء خلال عملية بحث وتفتيش في جنوب نهر الفرات ووادي حوران".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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