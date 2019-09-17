اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن مقتل ارهابي وتفجير ست عبوات بجنوب الفرات ووادي حوران.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "خلال المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر، تمكنت قوة من لواء حديثة التابع للحشد العشائري ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة، من قتل إرهابي وتدمير ٣ أوكار وعجلة وتفجير ٦ عبوات ناسفة".

واضافت ان "ذلك جاء خلال عملية بحث وتفتيش في جنوب نهر الفرات ووادي حوران".