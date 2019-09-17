انت الان تتابع ظريف يقول أمريكا تنكر الحقيقة بإلقائها اللوم على إيران في هجمات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف

قال وزير خارجية إيران على تويتر يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تنكر الحقيقة بإلقائها اللوم على طهران في الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين وتجاهلها أن اليمنيين يردون بعد سنوات من الحرب مع المملكة.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعكف على تقييم الأدلة التي تشير إلى وقوف إيران وراء الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر ”أمريكا تنكر الحقيقة إذا اعتقدت أن الضحايا اليمنيين لأربع سنوات ونصف من أسوأ جرائم الحرب لن يفعلوا كل ما بوسعهم للرد. ربما تشعر بالحرج لأن أسلحتها التي تتكلف مئات المليارات من الدولارات لم تعترض النيران اليمنية“.