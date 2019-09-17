أبطال أوروبا.. الانتر يتعثر أمام سلافيا براغ وليون يكتفي بالتعادل مع زينيت

فاجئ نادي سلافيا براغ التشيكي مضيفه انتر ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، وأجبره على التعادل بهدف لمثله، ضمن أولى جولات المجموعة السادسة، لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المواجهة التي جرت أطوارها على أرضية ملعب “سان سيرو”، إلى التعادل دون أهداف، قبل أن يفتتح الفريق التشيكي، النتيجة عن طريق لاعبه بيتر أولاينك في الدقيقة 63، وبينما كانت المباراة تسير نحو نهايتها بفوز الزوار، نجح نيكولو باريلا، من إنقاذ الانتر من الخسارة، بتوقيعه هدف التعادل في الدقيقة 90.

وتجرى المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها، مساء اليوم، بين فريقي بروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني.

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وفي مباراة ثانية عن المجموعة السابعة، اكتفى ليون الفرنسي بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، أمام ضيفه زينيت سان بيطرسبورغ الروسي.

وأنهى الفريق الروسي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، وقعه اللاعب سردار أزمون عند الدقيقة 41، قبل أن يعدل ممفيس ديباي هدف التعادل لليون في الدقية 50 من الجولة الثانية.

ويلتقي عن المجموعة نفسها فريق بنفيكا البرتغالي، بضيفه لايبزيغ الألماني مساء اليوم الثلاثاء.