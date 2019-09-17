“انتصارا للثورة”.. المرزوقي يعلن دعمه لقيس سعيد في الدور الثاني من الإنتخابات”

أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، اليوم الثلاثاء، دعمه للمرشح المستقل قيس سعيد، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة.
جاء ذلك عقب إعلان هيئة الانتخابات التونسية، تصدر سعيّد الدور الأوّل للاقتراع بحصوله على 18.4 بالمئة من الأصوات، يليه نبيل القروي، مرشح حزب “قلب تونس” (ليبرالي) بـ15.58 بالمئة، وفق نتائج أولية رسمية.
وفي تدوينة عبر موقع التواصل “فيسبوك”، قال المرزوقي: “أعلن عن دعمي الكامل للمرشح الأستاذ قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية”.
وأوضح المرزوقي أنه يدعم سعيد “انتصارا لقيم الثورة ولروح الدستور، وتواضعا أمام حكم الشعب”، معربا عن أمله في أن “يتم الدور الثاني في أجواء من الاستقرار والتنافس النزيه والقبول بإرادة الناخبين”.
وكانت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، قد أسفرت عن تصدر المرشح المستقل قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي، ليخوضا الجولة الثانية من هذه الانتخابات، ما أثار مفاجأة في أوساط الطبقة السياسية والمراقبين.
بالمقابل أكدت هذه النتائج التحذيرات التي أطلقت عدة مرات من قبل المراقبين واستطلاعات الرأي السياسية التي كانت تشير إلى “خيبة أمل شبه عامة تجاه الأحزاب السياسية التي ي حملها الكثير من التونسيين المسؤولية عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.
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