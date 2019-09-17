أمين الناصر: أرامكو أكثر شركة يمكن الوثوق بها في العالم

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، إن أرامكو هي أكثر شركة جديرة بالثقة على مستوى العالم.



وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أيلول 17، 2019، أن الطاقة القصوى للإنتاج في شركة أرامكو تبلغ 12 مليون برميل يوميا.

وأوضح: لدينا فائض في الإنتاج، فطاقة الإنتاج القصوى لأرامكو تبلغ 12 مليون برميل ونحن ننتج فعليا 9.8 مليون برميل.

وأكد الناصر أن ما تم سحبه من احتياطات النفط سيتم تعويضه بنهاية الشهر.

وأشار إلى أن النقص في إمدادات النفط تم تعويضها من المخزونات.

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وتابع أنه لا توجد شركة في العالم قادرة على تخطي مثل هذا الهجوم خلال فترة قصيرة مثل "أرامكو".

وتابع: كانت هناك عشرة حرائق في المنشآت النفطية وكان علينا التعامل معها بنفس الوقت.

وكان وزير الطاقة السعودي أكد اليوم الثلاثاء، أيلول 17، 2019، عودة إمدادات البترول للسوق لما كانت عليه قبل الساعة 3:43 صباح السبت.

وقال الوزير، خلال المؤتمر ذاته: بشرى من الملك وولي عهده بعودة إمدادات البترول إلى السوق لما كانت عليه.

وتراجع سعر خام برنت 8% حاليا مع تأكيدات السعودية عودة الإمدادات كما كانت.

وتابع وزير الطاقة السعودي: لم تتأثر إمدادات السوق المحلية بعد العدوان.

وزاد: تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار الناجمة عن الهجوم الإرهابي.