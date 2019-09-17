بوعشرين: النيابة العامة لاحسيب ولارقيب لها وخصومي من السلطة والسياسة وأغلب من يدافعون عن “المشتكيات” من الاتحاد الإشتراكي!

طالب الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس موقع “اليوم 24″، ويومية” أخبار اليوم”، اليوم الثلاثاء، القاضي لحسن الطلفي، خلال جلسة الإستماع إليه، بأن يبسط سلطته الرقابية على النيابة العامة؛ فبحسبه “لاحسيب ولارقيب لها، خاصة بعد استقلالها من وزارة العدل”.

وقال الصحافي توفيق بوعشرين: “إن الأمن في حماية المواطنين، والقضاء في حماية المتقاضين، وعلى القضاء أن يقارب الأمن، لحماية حرية المواطنين”.

واستعرض بوعشرين، مجموعة من الاختلالات التي تشوب قضيته، قائلا: “ثمة خروقات خطيرة في الشكل والجوهر”.

وأضاف مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم” أن،”كل المنابر الإعلامية التي أسستها، كانت ناجحة، لهذا راكمت خصوما، في مجال الإقتصاد، والسلطة، والسياسة، ولعل خير مثال على ذلك، هو أن حزب الاتحاد الاشتراكي نصب عددا من المحامين للدفاع عن المشتكيات”.