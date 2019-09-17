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بادر العشرات من سكان جماعة ووزكان، التابعة لإقليم شفشاون، الأسبوع الماضي، إلى فك العزلة عن دوار “بوحرمة” بإمكانياتهم البسيطة، عبر ترصيص الطريق وإنشاء مسالك طرقية جديدة تربطهم بباقي الدواوير، الموجودة على تراب الجماعة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن السكان قاموا بهذه المبادرة احتجاجا على استهتار السلطات المحلية، والمجلس الجماعي في التعاطي مع أصوات الأسر الموجودة بدوار “بوحرمة”، والذين طالبوا مرارا بإصلاح الطريق، وفك العزلة عنهم.
وأضافت المعطيات ذاتها أن “بوحرمة” يتوفر على بنية تحتية مهترئة، وغياب مركز صحي، وبعد المؤسسات التعليمية عنه بعشرات الكيلومترات، ناهيك عن مشكلة المسالك الطرقية، حيث يزداد الأمر سوءا في فصل الشتاء، إذ تصبح مغادرة المنطقة أمرا مستحيلا، بسبب انغلاق الطريق، التي تربط المكان بباقي الدواوير.
كانت هذه تفاصيل خبر تعاونوا لفك العزلة عن منطقتهم وإنشاء مسالك طرقية جديدة.. سكان إقليم شفشاون يقومون بدور المجلس الجماعي والسلطة المحلية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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