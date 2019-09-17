إصابات بينها خطيرة في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 10 فلسطينيين، مساء اليوم، الثلاثاء، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقتين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان أن 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، بينهم طفل بجروح خطيرة، خلال مواجهات في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.

وأفاد الشهود بأنه تم نقل المصابين بمركبة خاصة إلى المستشفى العربي الاستشاري، قرب رام الله.

وأوضحوا أن إصابة طفل (لم يعرف اسمه أو عمره) خطيرة جدا، بسبب استهدافه بالرصاص المتفجر في منطقة الرأس.

وأشاروا إلى أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام مستوطنين المنطقة الغربية للقرية، بحراسة قوات من الجيش.

وأصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند معسكر الجبل في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم نقلت لمجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وفي وقت لاحق، أصيب 6 فلسطينيين بالاختناق، بالغاز المسيل للدموع، مساء الثلاثاء، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها تعاملت ميدانيا مع 5 إصابات بالاختناق، في مدينة طوباس، ونقلت إصابة واحدة منها إلى المستشفى التركي، لاستكمال العلاج.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال إسرائيلي اقتحمت منطقة "الدينموميتر" في طوباس، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه شبان رشقوها بالحجارة.