المحكمة الرياضية تقلص عقوبة إيقاف نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قلصت محكمة التحكيم الرياضية، عقوبة إيقاف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، من 3 مباريات إلى مباراتين فقط، بعد إهانة الحكام.

وتقدم سان جيرمان ونيمار بطعن ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في حزيران/يونيو بإيقاف نيمار 3 مباريات.

ووافقت المحكمة على قبول الطعن بشكل جزئي.

ووصف نيمار نظام حكم الفيديو المساعد "بالفضيحة" عقب خروج سان جيرمان من دور الـ16 بدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الذي حصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليفوز 3-1 في باريس ويتأهل.

وبذلك سيكون بوسع نيمار اللعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال حيث سيحل سان جيرمان ضيفا على كلوب بروج البلجيكي في 22 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.