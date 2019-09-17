مانشستر يونايتد يستهدف ضم مهاجم بورنموث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد وضع هدفا جديدا أمامه من أجل تدعيم خط هجومه في الموسم الكروي الجاري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يستهدف ضم كالوم ويلسون، مهاجم بورنموث صاحب الـ27 عامًا.

وأشارت إلى أن اختيار ويلسون جاء بناء على سياسة مانشستر يونايتد الجديدة، التي تهدف إلى دعم الفريق بلاعبين شباب وبريطانيين.

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وأوضحت أن قيمة انتقال ويلسون من بورنموث إلى مانشستر يونايتد تتراوح بين 30 و40 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم يستطيع النادي تلبيته.

وشارك ويلسون في إحراز 26 هدفًا منذ مطلع الموسم الماضي، حيث لا يتفوق عليه أي لاعب بريطاني سوى رحيم سترلينغ (32 هدفًا).

يذكر أن الشياطين الحمر خسروا هذا الموسم جهود روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز، اللذين انتقلا إلى صفوف إنتر ميلان.