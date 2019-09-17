"زين" يلتقي رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية لتعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، محمد سالم ولد بوك رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية؛ في إطار التنسيق والتواصل الدائم بين الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد إذاعات الدول الإسلامية.

بحث الجانبان سُبل تعزيز التواصل والتنسيق حول مختلف القضايا الإعلامية المشتركة بين الدول الأعضاء بالاتحاد وبحث تفعيل الرسالة الإعلامية الموجه للاخر والتى تُبرز وسطية الدين الإسلامي الحنيف ونبذ العنف والتطرف وعراقة حضارة الدول الإسلامية.

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وأعرب حسين زين -في بيان اليوم- عن خالص تقديره لجهود الاتحاد ورئيسه في سبيل تحقيق المزيد من التواصل وتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء.

وأكد السعي الدائم فيما بين الدول الأعضاء بالاتحاد لتعزيز التعاون بمختلف المجالات الإعلامية بما يحقق عوائد اقتصادية ومهنية.