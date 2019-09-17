"آبل" تحتج على قرار المفوضية الأوروبية بتغريم 13 مليار يورو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هاجم عملاق التكنولوجيا الأميركي "آبل"، اليوم الثلاثاء، على بروكسل، للطعن على قرار المفوضية الأوروبية بأن على الشركة دفع "ضرائب متأخرة" لإيرلاندا، بما قيمته 13 مليار يورو، وسط رفض إيرلاندي.

وقال محامي "آبل"، دانيال بيرد، أمام المحكمة العامة الابتدائية التابعة للاتحاد الأوروبي إن قرار المفوضية "يخالف الواقع والمنطق .. وخاطئ"، فيما اعتبر الرئيس التنفيذي للشركة، تيم الكوك، أن القرار "هراء سياسي محض" دون أساس قانوني.

وفي بداية جلسات استماع تستمر يومين يقف محامو الشركة العملاقة في مواجهة مسؤولي الاتحاد الأوروبي في محكمة لوكسمبورغ للطعن في القرار.

وانتقدت إيرلندا، التي تطعن كذلك في القرار، ما وصفته بتفسير الاتحاد الأوروبي "المثير للدهشة" لقانون الضرائب.

وقال ممثل إيرلندا، موريس كولنز، أمام المحكمة إن "قرار المفوضية يتجاهل القوانين الإيرلندية".

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وأصدرت مفوضة التنافسية مارغريت فيستاغر، القرار التاريخي في آب/أغسطس 2016، وشكل صدمة ووضع أوروبا في واجهة الجهود المتزايدة لكبح نفوذ شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.

ويتهم الاتحاد الأوروبي شركة "آبل" بالحصول على عائدات غير خاضعة للضرائب في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والهند وإيرلندا التي أصبحت المركز الأوروبي لشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

ويمنح ذلك شركة "آبل" ميزة تنافسية تتفوق بها على الشركات الأخرى ويتيح لها تجنب دفع الضرائب الإيرلندية في الفترة ما بين 2003 و2014 والتي بلغت نحو 13 مليار يورو، وهو ما قال الاتحاد الأوروبي أنه يمثل "مساعدة غير قانونية" تقدمها إيرلندا.

وأكد محامي عن الاتحاد الأوروبي أن على "آبل" أن تدفع الضرائب في إيرلندا.

ومن غير المتوقع أن تصدر المحكمة قرارا قبل 2020. ويتعين رفع أي طعن إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، لإصدار قرار نهائي يمكن أن يصدر في 2021.