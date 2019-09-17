تركيا تبدأ محاكمة 'الداعية الراقص'

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن أوكتار سيحاكم بتهم منها تشكيل عصابة إجرامية، والابتزاز والاعتداء الجنسي على قُصّر.

ويرفض أوكتار الاتهامات المنسوبة إليه، ويصر على أنه ضحية لمخطط.

وافتتحت إجراء محاكمة أوكتار و225 من أتباعه ومساعديه في إسطنبول، ومن بين هؤلاء 171 شخصا قيد الاعتقال الفعلي.



وكانت المحكمة الجنائية العليا في تركيا أقرت في يوليو الماضي، لائحة الاتهام بحق أوكتار الذي يعرف أيضا باسم "هارون يحيى".

وفي عام 2018، تم القبض على أوكتار الذي كان يملك قناة تلفزيونية مع 200 من المتعاونين، في أعقاب مزاعم الاعتداء الجنسي وخطف القُصّر.