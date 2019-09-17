حمدوك يزور مصر الأربعاء في ثاني محطة خارجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يزور رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأربعاء، مصر في ثاني محطة خارجية له منذ توليه قيادة الحكومة الانتقالية.

وكان حمدوك زار جنوب السودان الأسبوع الماضي.

وبحسب رئاسة الوزراء السودانية، فإن حمدوك سيتوجه من القاهرة إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعاه في وقت سابق.

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، السفير عمر بشير مانيس، في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية، أن الزيارتين تأتيان في إطار تعزيز علاقات السودان الخارجية وسبل تقوية التعاون.

واعتبر أن الزيارتين تعدان مؤشراً واضحاً يعكس اهتمام دول العالم بالثورة السودانية وما نتج عنها من حكومة تتولى مهام الفترة الانتقالية وتقود التحول الديمقراطي المنشود.