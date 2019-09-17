باسيل: طرحنا 10 بنود اساسية بالموازنة أهمها تطبيق خطة الكهرباء وتخفيض الهدر بالمؤسسات

لفت رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ خلال ​مؤتمر​ صحفي بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي" إلى "إننا نهدف من وراء الورقة الاقتصادية أن نقول للمواطنين أن ​الحكومة​ تستأهل الثقة حتى تصلح ​الإقتصاد​، ​الموازنة​ طرحنا فيها 10 بنود أساسية الاول تطبيق خطة ​الكهرباء​ وتنفيذها فورا، عندها نوافق على رفع سعر الكهرباء وفي الـ2021 يكون ​العجز​ صفر، الثانية موضوع تخفيض الهدر وقسمناها الى: الغاء دائم أو مؤقت لمؤسسات وهيئات وادارات لا حاجة لها منها ​مجلس الجنوب​ ​وزارة الاعلام​، ثانيا وقف المساهمات من المؤسسات العامة الى قطاع خاص أو شركات، ثالثا تقليص كل المساعدات التي تعطى لمدارس مجانية وهمية أو رعاية اجتماعية أو صحية أو تربوية سياحسة رياضية، رابعا تخفيص مصاريف استهلاكية، خامسا تخفيض موازنات مرتفعة في مؤسسات مثل ​أوجيرو​ وميدل إيست".

وأشار إلى أن "ثالثا قيام ​وزارة المالية​ بالتعاقد مع شركة متخصصة لكشف الشركات المتهربة من ​الضرائب​، رابعا أن يخضع الجميع للـTVA، خامسا فرض ضريبة على الدخان، سادسا موضوع التهريب في المعابر اشلرعية والشرعية وإلزامية البيان الجمركي في بلد المنشأ واعتماد السكانر، سابعا زيادة الضريبة على ​العاملات الأجنبيات​ فالبلد يفلس ولا يمكن أن يكون 270 ألف عامل وعاملة والهدف ليس إدخال أموال بل تخفيف أعدادهم، ثامنا موضوع الزيادات على الرواتب و​الأجور​ في ​القطاع العام​ وقفها لـ3 سنوات، تاسعا الحسومات التقاعدية أن تتوازى مع ​القطاع الخاص​، عاشرا إخضاع ​النفط​ للرسم الـ3 في المئة الذي لم يوضع العام الماضي مما يجنبنا زيادة 5 ألاف ليرة على تنكة ​البنزين​".

وأوضح انه "في مجمل هذا الموضوع لدينا خوف، و​مصرف لبنان​ يقول أن لا امكانية لاقراض ​الدولة​ خاصة بفوائد منخفضة واذا الحكومة فرضت على نفسها اجراءات اصلاحية وأثبتتها ورأت ​المصارف​ هذا العمل عندها يكون شرط مسبق وتصدق المصارف أنه لدينا مصداقية وعندها تديننا"، مشيراً إلى أن "طرحنا أن يكون هدفنا من هنا الى 3 سنوات صفر عجز في الموازنة بين النفقات والورادات ما عدا النفقات الإستثمارية التي تحسن الخدمات".

وأضاف "الشق الثاني متعلق بميزان المدفوعات والمقصد أجراءات سريعة تحد من تدفق الأموال من لبنان الى الخارج، المشكلة الأساسية غياب السيولة في السوق وموضوع السياحة اللبنانية الى الخارج 4 مليار دولار في السنة تدفع الى الخارج وسلسلة الرتب صرفت في تركيا وقبرص واليونان ومصر، يجب أن نشجع على السياحة الداخلية ونشجع السياحة الخارجية الى لبنان وأن تعمل وزارة السياحة على التسويق للبنان، واقترحنا زيادة الرسم على تذاكر السفر الى الخارج، زيارات رئيس الحكومة والوزراء الى الخارج لاقناعهم بالإستثمار وترك ودائع في مصرف لبنان، موضوع أدوية "الجنريك" والوطنية تكون إلزامية استخدامها في القطاع العام، تخفيض فاتورة المحروقات بجملة اجراءات في قطاع النقل ومنها الفوري بالإنتقال الى الغاز، إعتماد سياسات حكومية واضحة موضوع تحرير القطاعات الإنتاجية مرفأ، إتصالات، كازنيو وميدل إيست".

Advertisements

وتابع "الشق الثالث، الإقتصاد وتحويله من إقتصاد ريعي الى إنتاجي، وضع آلية تنفيذية سريعة لتطبيق خطة "ماكنزي"، اطلاق خطة البرنامج الإستثماري الإنشائي وهنا علينا اقرار الية التنفيذ وتطويره، القروض السكنية وتحريكها وضرورة انخراط مصرف لبنان ومصرف الإسكان وأن نبدأ على فترة سنة أو سنتين بأن يقتصر الموضوع على الشقق المنجزة وكذلك لامر بالنسبة للقروض الراعية والصناعية، السماح للمستثمرين إستئجار عقارات الدولة والبلديات والمشاعات، اعادة درس الاتفاقيات التجارية، دعم التصدير، خفض الإستيراد، زيادة الضريبة على التسوق السياحي على بعض الكماليات التي لا تؤذي التجارة في لبنان وتطال فقط الطبقات الثرية موضوع ​سياسة​ النقل وتحديدا طيران الشرق الأوسط وأن يخفض سعر التذكرة على اللبنانيين والأجانب".

وأشار إلى انه "في الشق الرابع، موضوع النازحين، الفكرة الأساسية اقرار سياسة حكومية تشجع عودة النازح الى بلده، لأن الاقتصاد لن يقوم بوجود مليون ونصف نازح، ونقترح أمر آخر قامت به تركيا والأردن، نحن بلد "تعبان" اقتصاديا وماليا، كل دولار يدخل لمساعدة النازحين والجمعيات والمؤسسات الدولية أن يدخل مقابله دولار الى الدولة اللبنانية ونرفض غير ذلك ولا يمكن أن نستمر بغير وضع"، لافنتص إلى أن "الشق الخامس، الافادة من ثروات لبنان، النفط والغاز، إستثمار المياه، اعادة اعمار سوريا، فتح لبنان باتجاه الخارج، تأليف صندوق سيادي تنقل له ملكية "ميدل ايست" ومؤسسة "انترا" واسناد الحقوق الحصرية الى فترة لا تزيد عن 25 سنة وهذا يفتح الأسواق ويشجع اللبنانيين على الإستثمار في مشاريع منتجة ويدخل أموال كبيرة ويحسن الخدمات ولا يمس بحقوق الدولة السيادية ونحرر القطاعات ونحسنها".

واوضح باسيل أن "هذه الإقتراحات لا تلغي الورقة التي قدمناها السنة الماضية، بل هي مجموعة متكاملة وفيها خلاص للوضع الإقتصادي، ونحن بوضع أزمة خطيرة ويجب تأليف هيئة أزمة، ونقترح أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بمعاونة وزير الاقتصاد والمال وحاكم مصرف لبنان أن يشكلوا خلية أزمة تجتمع ليكون هذا الموضوع موضع متابعة يومية لا تحتمل التأخير".