سنة على التوشيح الملكي.. المغربي وهبي يفوز بجائزة “المعلم العالمي”

حصل الأستاذ عبد الله وهبي، على جائزة المعلم العالمي، بعد تتويجه في مدينة نيودلهي في الهند، الأسبوع الماضي، وذلك اعترافا بخدماته في مجال التربية والتعليم.

وتمكن عبد الله وهبي، الذي يشغل منصب أستاذ التعليم الابتدائي في مديرية تزنيت، من الحصول على جائزة “المعلم العالمي 2019” (Global Teacher Conclave & Awards 2019) الدولية، رفقة أزيد من 70 أستاذا من مختلف أنحاء العالم.

ويشتغل عبد الله وهبي في مجموعة مدارس (المسيرة الخضراء)، في إحدى المناطق الجبلية النائية، في الجماعة القروية، واثنين أداي، ضواحي إقليم تزنيت.

وحصل وهبي على الجائزة العالمية، اعترافا بمجهوداته، في مجال إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم والتعلم، إذ استطاع أن يتحدى الجغرافيا الصعبة، في عمق جبال أنزي في المديرية الإقليمية لتزنيت، وتحويل قاعات مدرسته إلى مختبر تقني دعامته حواسيب متطورة وسبورات تفاعلية ومكتبات رقمية، لفائدة تلاميذ المنطقة.

يذكر أن عبد الله وهبي حصل على توشيح ملكي، في السنة الماضية.