المنتخب الغاني يحفز فريق أشانتي غولد لإقصاء نهضة بركان من كأس “الكاف”

قال إيريك دونكور، مدافع فريق أشانتي غولد الغاني، إن نتيجة منتخب غانا أقل من 23 سنة، في مواجهة الجزائر، ستحفز لاعبي الفريق أكثر من أجل تكرار الإنجاز، والانتصار على نهضة بركان في المغرب، من أجل قطف بطاقة العبور للدور الموالي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وكان المنتخب الغاني الأولمبي، قد انتصر على الجزائر على أرضية ميدانه، بهدف دون رد، ليقطف بطاقة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا في مصر، والمؤهلة بدورها للألعاب الأولمبية، على الرغم من كون مباراة الذهاب في أكرا، كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله.
وأقر مدافع الفريق الغاني، بأن نتيجة مباراة الذهاب في غانا، والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليست مطمئنة، لكنه ” عازم على تكرار نفس سيناريو المنتخب الأولمبي، والعودة من المغرب بنتيجة إيجابية”.
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