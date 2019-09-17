السعودية تؤكد قدرتها على التعامل مع آثار الاعتداءات على المنشآت الحيوية

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، قدرة المملكة على التعامل مع آثار الاعتداءات على المنشآت الحيوية، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الأخير الذي تعرضت له شركة "أرامكو" النفطية السبت الماضي.



جاء ذلك في الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة برئاسة العاهل السعودي.





دعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء الاعتداءات الإرهابية على الشركة، مشددا على ضرورة التصدي بوضوح للأعمال التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.



Advertisements





وأكد أن الاعتداء الأخير يعد امتدادًا للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ للشركة نفسها باستخدام أسلحة إيرانية.

ولفت إلى أن الهجوم على شركة "أرامكو" موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا في الوقت ذاته، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وأنها قادرة على الرد على الأعمال الإرهابية أياً كان مصدرها.







وأعرب العاهل السعودي، خلال الجلسة، عن شكره وتقديره لقادة ومسؤولي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وكل من عبر عن الإدانة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين للشركة النفطية.

وتعرض معملان تابعان لشركة أرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الهجوم الإرهابي، وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر، متّهما إيران بزعزعة استقرار المنطقة.