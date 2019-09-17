مقتل 10 مسلحين موالين لإيران جراء غارات مجهولة شرق سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل عشرة مسلحين عراقيين موالين لإيران ليل الإثنين الثلاثاء جراء غارات شنتها طائرات حربية مجهولة على مراكز إيرانية في منطقة البوكمال شرق سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الغارات استهدفت ثلاثة مواقع للحرس الثوري الإيراني ومجموعات موالية لها في ريف دير الزور الشرقي. يأتي هذا بعد نحو عشرة أيام من غارات مماثلة لم تتضح هوية الطائرات التي نفذتها وتسببت بمقتل 18 مسلحا بينهم إيرانيون، في المنطقة ذاتها.



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