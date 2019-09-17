ميركل: برلين لا توافق على إعلان نتانياهو نيته ضم غور الأردن

أعلنت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع الملك الاردني عبدالله الثاني أن "​ألمانيا​ لا توافق على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ نيته ضم منطقة غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية".

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