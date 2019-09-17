عز الدين: المقاومة استطاعت أن تؤمّن الأمن والإستقرار للبنان

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عزالدين أن "المقاومة استطاعت وعلى مدى عقود مضت أن تؤمّن الأمن والإستقرار لهذا الوطن، وأن تسد كل منافذ التهديد الذي كان يشكّله هذا العدو الصهيوني".
وراى عز الدين أن "العميل أو الخائن لوطنه هو الذي يعمل لمصلحة العدو ضد مصالح أبناء وطنه وضد المصالح العليا لهذا الوطن وبالتالي أي كان هذا الإنسان لا يستحق غير المحاكمة والعقوبة وتطبيق القوانين العسكرية التي يجب أن يحاكم بها كل من يخون وطنه".
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