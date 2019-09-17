محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث: تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط جهودها لضبط مزارع حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية. استهدفت وحدة مباحث مركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط، منزل "مزارع -مقيم بدائرة مركز شرطة البداري-جارِ ضبطه". وعُثر داخل المنزل على ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها "10 فرد خرطوش محلي الصنع، فرد رصاص محلي الصنع، وبندقيتين خرطوش محلية الصنع، عدد من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع". تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهود مكثفة لضبط مزارع حوَّل منزله لورشة تصنيع الأسلحة النارية بأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.