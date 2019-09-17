قيمته مليون جنيه إسترليني... سرقة "المرحاض الذهبي" من قصر "بلينهايم" في المملكة...

سرق "المرحاض الذهبي" من قصر "بلينهايم" في المملكة المتحدة، حيث كان موضوع أمام الغرفة التي ولد فيها ونستون تشرشل.

وقد تم تصميم المرحاض من قبل الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان ويقدر سعره بحوالي مليون جنيه إسترليني. ويمكن أن يتضاعف سعره بسبب كونه تحفة فنية.

وقال المحقق جيس ميلن "نظرًا لتوصيل مياه الصرف الصحي بالمرحاض ، فقد أدى ذلك إلى حدوث أضرار فادحة وفيضانات... نعتقد أن مجموعة من المجرمين استخدموا سيارتين على الأقل لتنفيذ السرقة".

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ويشار إلى أنه قد تم إلقاء القبض على شخص واحد فقط يبلغ من العمر 66 سنة، والتحقيق جار.

وكان من المقرر عرض المرحاض في قصر بلينهايم في الفترة من 12 سبتمبر إلى 27 أكتوبر، وسيستخدمه حوالي 6 آلاف شخص.