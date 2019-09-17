سرق "المرحاض الذهبي" من قصر "بلينهايم" في المملكة المتحدة، حيث كان موضوع أمام الغرفة التي ولد فيها ونستون تشرشل.
وقد تم تصميم المرحاض من قبل الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان ويقدر سعره بحوالي مليون جنيه إسترليني. ويمكن أن يتضاعف سعره بسبب كونه تحفة فنية.
وقال المحقق جيس ميلن "نظرًا لتوصيل مياه الصرف الصحي بالمرحاض ، فقد أدى ذلك إلى حدوث أضرار فادحة وفيضانات... نعتقد أن مجموعة من المجرمين استخدموا سيارتين على الأقل لتنفيذ السرقة".
ويشار إلى أنه قد تم إلقاء القبض على شخص واحد فقط يبلغ من العمر 66 سنة، والتحقيق جار.
وكان من المقرر عرض المرحاض في قصر بلينهايم في الفترة من 12 سبتمبر إلى 27 أكتوبر، وسيستخدمه حوالي 6 آلاف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر قيمته مليون جنيه إسترليني... سرقة "المرحاض الذهبي" من قصر "بلينهايم" في المملكة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.