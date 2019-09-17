اعتقالات بالضفة وإصابات بالتصدي لهجمات للمستوطنين جنوب نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل مجموعات من المستوطنين الهجمات البلدات الفلسطينية والاعتداء على المواطنين، حيث أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، عقب مواجهات مع جيش الاحتلال خلال التصدي لهجوم عشرات المستوطنين في قرية عينابوس جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن المواطنين سليمان حسن أبو سعدة، وميلادي حسن ميلادي، أصيبا برصاص الاحتلال المطاطي عقب هجوم المستوطنين على منازل المواطنين في المنطقة الشمالية من القرية.

وهاجم مستوطنون، بساعات مـتأخرة من الليل، عددا من منازل المواطنين في قرية عينابوس، فيما قام الأهالي بالتصدي لهم.

كما اندلعت مواجهات في شمال الضفة الغربية، حيث أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق في قرية الطيبة غرب جنين، عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

ووفقا لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال استهدفت المنطقة الغربية من القرية بقنابل الغاز، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، فيما تتواصل معاناة القرية وأهلها بسبب جدار الفصل العنصري.

وتأتي هذه الاعتداءات للمستوطنين، فيما تواصل قوات الاحتلال حملات الدهم والتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، خلال تم اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال، مهند جعارة عقب اقتحام منزله في مخيم عايدة شمال بيت لحم، كما فتشت قوات الاحتلال العديد من منازل المواطنين في مدينة يطا جنوب مدينة الخليل.

وفي سياق الملاحقة والتضييق على الفلسطينيين، أفرجت سلطات الاحتلال عند منتصف الليل، عن الإعلامية وداد البرغوثي من بلدة كوبر شمال غرب رام الله بعد اعتقال دام 16 يوما، وفرضت عليها الإقامة الجبرية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، إلى حين محاكمتها.

Advertisements

وأفرج الاحتلال عن البرغوثي بعد دفع كفالة مالية قيمتها 40 ألف شيكل، بالإضافة إلى فرض إقامة جبرية عليها خارج بلدتها، ومنعها من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى حين موعد إصدار حكم نهائي بحقها.

يذكر أن البرغوثي تعمل محاضرة في كلية الإعلام بجامعة بيرزيت، ويقبع نجلاها كرمل وقسام في معتقلات الاحتلال.

إلى ذلك، داهمت شرطة الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، خيمة الاعتصام المقامة في منطقة "الدبة" مقابل جبل المنطار، في بادية السواحرة.

وذكر مواطنون أن قوات الاحتلال داهمت الخيمة التي نصبها نشطاء من المقاومة الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالقرب من البؤرة الاستيطانية الجديدة التي أقامها مستوطنون، أمس الإثنين، في المكان.

وحذرت قوات الاحتلال حذرت المعتصمين من الاقتراب من البؤرة الاستيطانية.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين المنطقة، أمس الإثنين، ووضعوا فيها "كرفانات"، ومظلات، وأنابيب مياه، تمهيدا للاستيلاء عليها.