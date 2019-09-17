صحيفة: زفّت الإمارات شهداءها على طريق طويل

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات تحصنت بالحكمة والبطولة، حكمة القيادة وهي تعد الوطن، بأبنائه ومقدراته من أجل مستقبل واعد وخلاّق، وبطولة الشهداء، الذين سقطوا في مواكب العزّ مستلهمين للتاريخ، ومرسخين ثوابت الحاضر، لكي يكون المستقبل أكثر أمناً واستقراراً.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" شهداؤنا هم مصدر إلهام للأجيال الحاضرة والآتية " يستمدون منه قيم الوفاء والبذل والانتماء للوطن والذود عن كرامته وحياضه"، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، خلال تقديمه واجب العزاء لعوائل الشهداء الستة الذين رصدوا أعمارهم في حساب منعة الوطن.

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وتابعت لم يبخل شباب الإمارات، من أبناء القوات المسلحة، بالتضحية بأغلى وأعزّ ما يملكون، لكي تبقى راية بلادهم شامخة خفّاقة. ذهبوا إلى ساحات الوغى، يدافعون عن الحق والأهل وأخوة العروبة والإسلام، بصدورهم العامرة بالإيمان، وسواعدهم شديدة العزم، وعقولهم الوثّابة بما حصّلته من علم ودربة.

وذكرت خلف مواكب هؤلاء وقف شعب الإمارات، في كل مدينة وحيّ وقرية وفريج، وقفوا جميعاً يمحضون أبناءهم الأبطال الحب والعرفان والتقدير، مجللة بصادق الصلوات والدعوات.. مضيفة نتعلم من شهدائنا الأبرار دروساً يصعب على أي كان تلقينها غيرهم. نتعلم منهم أن الأرواح غالية لكن الوطن أغلى، ونتعلم منهم أن الحفاظ على ما منحنا إياه الخالق فوق هذه الأرض، لا يكون إلا بالتضحيات الجسام.

وقالت في ختام افتتاحيتها لقد زفّت الإمارات شهداءها على طريق طويل، بدأه الأجداد والمؤسسون بالبذل والعطاء، وتابعت عليه قيادة غير هيّابة، يؤازرها شعب يعرف بالتجربة أن الرخاء لكي يستمر يحتاج إلى منعة متجددة.