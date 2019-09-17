ترامب: لم نعد نرسل السفن الى الشرق الأوسط لأن بتنا نمتلك الكثير من النفط والغاز

اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ان "أميركا لم تعد نرسل العديد من ​السفن​ إلى ​الشرق الأوسط​ لأننا بتنا نمتلك الكثير من ​النفط والغاز​"، لافتا الى ان " اليساريين الراديكاليين في مجلس النواب الأميركي يلحقون الأذى بالبلاد وبعلاقتنا مع السعودية".

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