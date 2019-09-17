العاهل البحريني: نقف مع كل ما يحفظ أمن واستقرار السعودية

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمدبن سلمان اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وعبر الملك حمد بن عيسى خلال الاتصال عن إدانته للاعتداءاتالأخيرة التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً وقوف البحرين مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.
كما تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمدبن سلمان اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وعبر ولي عهد الكويت خلال الاتصال عن إدانته للعمل التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، مؤكداً تضامن الكويت مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات.
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