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مصر تعلن تعثر المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة
الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلنت الحكومة المصرية تعثر جولة مفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، التي استضافتها القاهرة، وضمت وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان.
قالت وزارة الري المصرية، إن المفاوضات لم تتطرق إلى الجوانب الفنية، واقتصرت على الجوانب الإجرائية، لرفض إثيوبيا مناقشة الطرح المصري.
واتفقت الأطراف على عقد اجتماع في الخرطوم نهاية الشهر الجاري، لبحث المقترح المصري بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان.
وذكر بيان لوزارة الري المصرية أن اجتماع وزراء المياه للدول الثلاث والذي حضره أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصين، لم يتطرق إلى الجوانب الفنية ولا الموضوعية واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية، وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي قدمته مصر للبلدين.
ودعت مصر في بيانها الجانب الإثيوبي إلى الانخراط في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حُسن النية، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015.
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