بالصور – سفير البرازيل يلتقي محافظ الإسكندرية لبحث التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، مساء الاثنين، سفير البرازيل في مصر "هوي أمارال"، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وزيادة الاستثمارات في إطار المساعي لتعزيز العلاقات "المصرية – الأجنبية".

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، والعقيد بحري ألكسندر بيسادي أوليڤييرا ، قبطان السفينة البرازيلية ، والعقيد "چيتوليو ريبايرو نيتو"، الملحق العسكري بالسفارة، والوفد المرافق لهم.

وأعرب السفير عن سعادته بتواجده في الإسكندرية بالتزامن مع وصول السفينة البرازيلية ""Navio- Escola Brasil U27 التي تزور المدينة الساحلية لأول مرة في الفترة من ١٦ حتى ١٨ سبتمبر الجاري.

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واقترح "أمارال"، إبرام اتفاقيات تعاون بين الإسكندرية ومدينة "سانتوس" أحد أكبر المدن البرازيلية، مؤكدا ضرورة زيادة سبل التعاون بين الجانبين.

من جانبه أكد محافظ الإسكندرية استعداد المحافظة لتعزيز علاقات التعاون في المجالات الصناعية وغيرها من المجالات وزيادة فرص الاستثمار، خاصة مع أهمية الإسكندرية في مجالات السياحة والاستثمار والصناعة، وامتلاكها أكبر ميناء بمصر والتي بدورها تسهل عملية تبادل التجارة بين الدول، وتتمتع بوجود العديد من المناطق الصناعية بها بمختلف الصناعات وبها فرص استثمارية كثيرة.

وأوضح قنصوه أن الإسكندرية تملك العديد من المناطق التاريخية والأثرية، لافتًا إلى وجود مشروع لإنشاء متحف للآثار الغارقة، مشيرًا إلى أنه من الممكن تبادل لقاءات بين رجال الأعمال بالإسكندرية والبرازيل، وكذلك تبادل لقاءات بين الغرفتين التجاريتين المصرية والبرازيلية لتوقيع اتفاقيات تعاون مع إحدى المدن البرازيلية، في أحد المجالات المشتركة بين الجانبين.