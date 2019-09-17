تحدثت انباء عن قصف لمواقع ​الحشد الشعبي​ في ​البوكمال​ على الحدود السورية العراقية. ونقلت قناة "الافاق" عن مصدر امني في مدينة القائم ان الطيران الاسرائيلي عاود هجومه على الحدود السورية العراقية.

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