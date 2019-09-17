جريحان في حادث سير على طريق عام ‎ضهر العين

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن جريحين سقطا في اصطدام ​دراجة نارية​ بإحدى المستديرات بالقرب من مفترق وادي هاب على طريق عام ‎ضهر العين. وعمل "جهاز الطوارئ والاغاثة" على إسعاف الجريحين، ونقل أحدهما إلى "​مستشفى​ هيكل" للمعالجة، فيما نقل "​الصليب الأحمر​" المصاب الأخر.

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