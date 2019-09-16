إيران تعلن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة لإنهاء أزمة اليمن

طهران ـ وكالات: أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، استعداد بلاده للتعاون مع الأمم المتحدة لإرساء السلام في اليمن. وأشار ربيعي، في مؤتمر صحفي امس في طهران، إلى مبادرة طهران ذات النقاط الأربع منذ بداية الأزمة اليمنية وفقا لوكالة “فارس” الايرانية.

في وقت سابق، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى هدنة في اليمن.

وقال روحاني مساء أمس الاول قبيل مغادرته إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي للدول الضامنة حول التسوية السورية: “يجب أن تكون هناك هدنة في اليمن ويجب وقف النزاع في هذا البلد”، مشيرا إلى أن حل أزمات المنطقة لن يأتي إلا بالحوار بين دول الجوار،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

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