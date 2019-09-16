- 1/2
- 2/2
رويترزالثلاثاء 2019/9/17 12:15 ص بتوقيت أبوظبي
ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الإثنين، إن المملكة وقّعت على اتفاق لشراء أولى منظوماتها من صواريخ باتريوت الأمريكية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لولي عهد البحرين خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق الإثنين، إنه يرجح مسؤولية إيران عن هجمات أرامكو السعودية.
وأكد ترامب، خلال لقائه ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، أن الولايات المتحدة تريد التأكد بشكل تام من المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بالسعودية.
وأوضح أن بلاده لن ترفع العقوبات عن إيران، مؤكداً أن السعودية تمتلك معلومات كثيرة عن الجهة المسؤولة عن الهجمات الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين توقع مع واشنطن صفقة لشراء منظومة باتريوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.