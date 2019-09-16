البحرين توقع مع واشنطن صفقة لشراء منظومة باتريوت

قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الإثنين، إن المملكة وقّعت على اتفاق لشراء أولى منظوماتها من صواريخ باتريوت الأمريكية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لولي عهد البحرين خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض.



Advertisements

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق الإثنين، إنه يرجح مسؤولية إيران عن هجمات أرامكو السعودية.



وأكد ترامب، خلال لقائه ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، أن الولايات المتحدة تريد التأكد بشكل تام من المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بالسعودية.

وأوضح أن بلاده لن ترفع العقوبات عن إيران، مؤكداً أن السعودية تمتلك معلومات كثيرة عن الجهة المسؤولة عن الهجمات الأخيرة.

