الان تتابع المغرب يستنكر الاعتداء الإرهابي على منشآت أرامكو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبّر العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الاثنين عن “تنديده واستنكاره الشديدين” للاعتداء على منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية. وبعث العاهل المغربي برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في أعقاب “الهجوم الإرهابي المقيت” الذي استهدف منشآت نفطية السبت. ووصف العاهل المغربي الاعتداء بـ”العدوان”، معتبراً أنه “يشكل تهديداً للأمن والسلم في العالم”.

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